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41 минуту назад

В Подмосковье мужчина порезал колеса 11 автомобилей во дворе

Газета.Ruиещё 1

В Воскресенске мужчина проколол шины у 11 автомобилей, припаркованных во дворе дома, сообщает ГУ МВД РФ по Московской области.

В Подмосковье мужчина порезал колеса 11 автомобилей во дворе
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Инцидент произошел во дворе дома на улице Кагана. В полицию поступили три заявления от местных жителей, которые обнаружили, что колеса машин получили повреждения. Правоохранители задержали подозреваемого 34-летнего мужчину.

По слов задержанного, ранним утром, будучи в состоянии алкогольного опьянения, он порезал колеса 11 машин ножом у дома, в котором проживает. На мужчину завели уголовное дело по ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Мужчину отпустили под подписку о невыезде.

Происшествия,МВД России,
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