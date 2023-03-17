В Подмосковье мужчина порезал колеса 11 автомобилей во дворе

В Воскресенске мужчина проколол шины у 11 автомобилей, припаркованных во дворе дома, сообщает ГУ МВД РФ по Московской области.
Инцидент произошел во дворе дома на улице Кагана. В полицию поступили три заявления от местных жителей, которые обнаружили, что колеса машин получили повреждения. Правоохранители задержали подозреваемого 34-летнего мужчину.
По слов задержанного, ранним утром, будучи в состоянии алкогольного опьянения, он порезал колеса 11 машин ножом у дома, в котором проживает. На мужчину завели уголовное дело по ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Мужчину отпустили под подписку о невыезде.