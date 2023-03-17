За что могут посадить блогера Лерчек: подробности громкого дела

Вчера скандал с семьей блогеров Валерии и Артема Чекалиных разгорелся с новой силой. Стало известно, что на них заведено новое дело – «отмывание денежных средств». За это может грозить реальный срок. За что семью Чекалиных могут посадить в тюрьму, выяснила «Комсомольская правда».

На вчерашнем заседании суда блогерам Лерчек и Артемчек выбрали меру пресечения в виде запрета пользоваться телефоном, почтой и интернетом сроком на два месяца. Супругам разрешены только экстренные вызовы. Такое решение связано с новым уголовным делом, открытым в отношении супругов.

По словам юриста Михаила Алексеева, по версии следствия, Чекалины понимали, что зарабатывают деньги преступным путем и хотели придать им вид честно заработанных. Для этого они специально покупали доллары, чтобы конвертировать свои заработки в валюту. Однако юрист подчеркнул, что эта статья редко применяется и всегда идет довеском к основному делу.

Алексеев отмечает, что доказать отмывание денег всегда сложно, однако в случае с Чекалиными это станет проще, так как доказательной базой будет вся роскошная жизнь, которую супруги выставляли на показ – элитная недвижимость, дорогие автомобили, драгоценности и прочее. Юрист не исключил, что в отношении блогеров может быть возбуждено и дело по статье «Мошенничество», а за нее уже грозит лишение свободы.

«Полагаю, что теперь срок будет реальным, хоть и небольшим <…> Для этого могут понадобиться отзывы людей, которые покупали курсы Лерчека и по итогу посчитали себя обманутыми. А такие, безусловно, были. А статья "Мошенничество" - это уже колония», - сказал юрист.