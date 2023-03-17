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21 минуту назад

В СК назвали возможную причину взрыва газа в многоэтажке в Башкирии

ТАСС

Взрыв газа в многоэтажке в городе Нефтекамске в Башкирии, из-за чего были эвакуированы более 60 жильцов, предварительно, произошел из-за замыкания электричества и неисправности газового счетчика, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону в пятницу.

Названа возможная причина взрыва газа в многоэтажке в Башкирии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Предварительно, причиной хлопка могло послужить короткое замыкание электропроводки и повреждение газового счетчика", - сказано в сообщении.

В связи с ЧП проводится проверка.

Как сообщили в МЧС, в результате взрыва газовоздушной смеси огнем повреждены натяжной потолок и стены, домашнее имущество на кухне размером 3 на 4 м и в комнате размером 6 на 3 м однокомнатной квартиры в многоквартирном жилом доме, также повреждено остекление. В подъезде осыпалась штукатурка. Из двух подъездов эвакуированы 63 человека, из них 14 детей.

Подготовлен пункт временного размещения людей, по предварительным данным, никто не пострадал. Угрозы обрушения дома нет, газ в подъезде перекрыт.

Происшествия,Следственный комитет,
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