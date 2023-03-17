СК завел дело после гибели семиклассницы на уроке в Петербурге

Следователи завели уголовное дело после смерти 14-летней девочки на уроке физкультуры в петербургской школе. Правоохранители сообщили, что у ребенка были проблемы с сердцем, однако освобождения от занятий спортом у нее не было.

Уточняется, что девочки стало плохо после пробежки. На место происшествия вызвали медиков, однако врачи помочь девочке не смогли, пишет издание «Невские новости». У ученицы имелись проблемы с сердцем. Речь идет о функциональном сердечном шуме и дополнительной хорде левого желудочка, но освобождения от физкультуры у нее не было.