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27 минут назад

Россиянина будут судить за незаконное пребывание в Белоруссии

ТАСС

Прокуратура Бешенковичского района (Витебская область) направила в суд уголовное дело по обвинению неоднократно судимого гражданина России в незаконном пребывании на территории Белоруссии до окончания срока запрета въезда в страну. Об этом сообщила в пятницу служба информации прокуратуры Витебской области.

Россиянина будут судить за незаконное пребывание в Белоруссии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"После изучения материалов уголовного дела в прокуратуре Бешенковичского района пришли к выводу об обоснованности обвинения и объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласились с квалификацией содеянного по ст. 371-2 Уголовного кодекса Республики Беларусь ("Нарушение срока запрета въезда в Республику Беларусь"), - говорится в сообщении прокуратуры.

По данным следствия, правоохранительные органы Белоруссии в декабре 2020 года за совершение административного правонарушения приняли в отношении гражданина РФ решение о депортации с запретом въезда в страну на пять лет. Под конвоем мужчина был сопровожден в Российскую Федерацию. До окончания этого срока россиянин весной 2022 года въехал на территорию Белоруссии, где пребывал, в том числе в Бешенковичском районе, до задержания в январе нынешнего года за совершение административного правонарушения, добавили в ведомстве.

"При направлении дела в суд прокурор оставил без изменения ранее примененную [к россиянину] меру пресечения - заключение под стражу", - отметили в областной прокуратуре.

В соответствии с белорусским законодательством, гражданину РФ грозит наказание до одного года лишения свободы.

Происшествия,Генпрокуратура РФ,
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