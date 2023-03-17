Россиянина будут судить за незаконное пребывание в Белоруссии

Прокуратура Бешенковичского района (Витебская область) направила в суд уголовное дело по обвинению неоднократно судимого гражданина России в незаконном пребывании на территории Белоруссии до окончания срока запрета въезда в страну. Об этом сообщила в пятницу служба информации прокуратуры Витебской области.

"После изучения материалов уголовного дела в прокуратуре Бешенковичского района пришли к выводу об обоснованности обвинения и объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласились с квалификацией содеянного по ст. 371-2 Уголовного кодекса Республики Беларусь ("Нарушение срока запрета въезда в Республику Беларусь"), - говорится в сообщении прокуратуры.

По данным следствия, правоохранительные органы Белоруссии в декабре 2020 года за совершение административного правонарушения приняли в отношении гражданина РФ решение о депортации с запретом въезда в страну на пять лет. Под конвоем мужчина был сопровожден в Российскую Федерацию. До окончания этого срока россиянин весной 2022 года въехал на территорию Белоруссии, где пребывал, в том числе в Бешенковичском районе, до задержания в январе нынешнего года за совершение административного правонарушения, добавили в ведомстве.