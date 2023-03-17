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45 минут назад

В Норильске штормовой ветер сорвал крыши

RT на русском

Сильные порывы ветра повредили крыши многоквартирных домов в Норильске на севере Красноярского края.

В Норильске штормовой ветер сорвал крыши
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру.

«Прокуратура организовала проверку в связи с повреждением крыш многоквартирных домов в городе Норильске в результате сильных порывов ветра 16 и 17 марта 2023 года», — говорится в сообщении.

В Telegram администрации Норильска говорится, что утром и днём 17 марта на юге Таймыра местами ожидается усиление южного ветра 33 м/с и более, метель.

Происшествия,Генпрокуратура РФ,
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