В Норильске штормовой ветер сорвал крыши

Сильные порывы ветра повредили крыши многоквартирных домов в Норильске на севере Красноярского края.
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру.
«Прокуратура организовала проверку в связи с повреждением крыш многоквартирных домов в городе Норильске в результате сильных порывов ветра 16 и 17 марта 2023 года», — говорится в сообщении.
В Telegram администрации Норильска говорится, что утром и днём 17 марта на юге Таймыра местами ожидается усиление южного ветра 33 м/с и более, метель.