Замглавы района в Башкирии погиб из-за свалившегося с крыши снега

В Зилаирском районе Башкирии в возрасте 55 лет погиб замглавы администрации Александр Коротков. Его придавило снежной массой, сошедшей с крыши собственного дома. О смерти чиновника сообщил в соцсетях глава района Борис Мелкоедов, отметивший высокие деловые качества своего заместителя.
- Служение родному району Александр Васильевич избрал делом своей жизни. И за многие годы созидательного труда внес большой вклад в развитие социальной сферы, для улучшения качества жизни людей. Его деловые качества, искренняя любовь к своей малой родине, активная гражданская позиция, принципиальность и внимательное отношение к людям помогали добиваться больших результатов в работе. Умел находить общий язык со всеми, всегда шел навстречу людям, помогая решать волновавшие их вопросы, - написал Борис Мелкоедов.
Попрощаться с Александром Коротковым можно будет 18 марта в районном Доме культуры с 11.00 до 13.00 часов. Похоронят Александра Васильевича на новом христианском кладбище в селе Зилаир.