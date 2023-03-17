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12 минут назад

В Башкирии замглавы района погиб из-за свалившегося с крыши снега

Российская Газетаиещё 1

В Зилаирском районе Башкирии в возрасте 55 лет погиб замглавы администрации Александр Коротков. Его придавило снежной массой, сошедшей с крыши собственного дома. О смерти чиновника сообщил в соцсетях глава района Борис Мелкоедов, отметивший высокие деловые качества своего заместителя.

Замглавы района в Башкирии погиб из-за свалившегося с крыши снега
Фото: vk.com/borismelkoedovvk.com/borismelkoedov

- Служение родному району Александр Васильевич избрал делом своей жизни. И за многие годы созидательного труда внес большой вклад в развитие социальной сферы, для улучшения качества жизни людей. Его деловые качества, искренняя любовь к своей малой родине, активная гражданская позиция, принципиальность и внимательное отношение к людям помогали добиваться больших результатов в работе. Умел находить общий язык со всеми, всегда шел навстречу людям, помогая решать волновавшие их вопросы, - написал Борис Мелкоедов.

Попрощаться с Александром Коротковым можно будет 18 марта в районном Доме культуры с 11.00 до 13.00 часов. Похоронят Александра Васильевича на новом христианском кладбище в селе Зилаир.

Происшествия,Борис Мелкоедов,Александр Коротков,
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