Замглавы района в Башкирии погиб из-за свалившегося с крыши снега

- Служение родному району Александр Васильевич избрал делом своей жизни. И за многие годы созидательного труда внес большой вклад в развитие социальной сферы, для улучшения качества жизни людей. Его деловые качества, искренняя любовь к своей малой родине, активная гражданская позиция, принципиальность и внимательное отношение к людям помогали добиваться больших результатов в работе. Умел находить общий язык со всеми, всегда шел навстречу людям, помогая решать волновавшие их вопросы, - написал Борис Мелкоедов.