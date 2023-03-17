СМИ: самолет Ан-24 столкнулся с опорой ЛЭП в Якутии

В Республике Саха (Якутия) самолет Ан-24 при выруливании на на взлетно-посадочную полосу столкнулся с опорой ЛЭП. В результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщили в Восточном МСУТ СК России.

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Уточняется, что ЧП произошло 17 марта около 12 часов 20 минут по местному времени. Самолет, следовавший по маршруту Якутск – Белая Гора, при выруливании на взлетно-посадочной полосе на место стоянки столкнулся правым крылом с опорой линии электропередачи.

В этот момент на борту лайнера находилось 4 члена экипажа и 14 пассажиров. В результате инцидента никто не пострадал. По факту авиационного инцидента проводится доследственная проверка.