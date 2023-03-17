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45 минут назад

В Москве обворовали ковидный госпиталь

Мослента

Один из крупнейших московских ковидных госпиталей в Крылатском обворовали. Неизвестные украли электродетали с медоборудования и вынесли консоли для подачи CO2 (диоксида углерода), сообщает Mash. В пресс-службе Главного управления МВД по столице «Мосленте» сообщили, что пока не владеют информацией об инциденте.

В Москве обворовали ковидный госпиталь
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Госпиталь оборудовали в ледовом дворце в 2020 году, в пик пандемии коронавируса. В апреле прошлого года его закрыли, а оборудование разобрали, запаковали в защитную пленку и оставили внутри строения.

На днях при инвентаризации медики обнаружили, что не хватает пяти особенно ценных во время пика заболеваемости COVID-19 консолей для подачи кислорода, а также нескольких выключателей от них. Кроме того, пропала мелкая автоматика. Сейчас воров ищут.

Ранее в столице прохожие обворовали уснувшего на остановке мужчину. Злоумышленники вытащили у пострадавшего деньги и потратили их на алкоголь.

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