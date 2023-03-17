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23 минуты назад

У нефтепровода «Дружба» нашли вторую взрывчатку за неделю

Ura.Ru

В Брянской области у нефтепровода «Дружба» обнаружили самодельное взрывное устройство (СВУ) второй раз за неделю. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Еще одно СВУ сбросили с беспилотника на нефтеперекачивающую станцию „Дружба“ в Брянской области. Самодельное взрывное устройство нашли возле трансформаторной подстанции накануне днем», — передает канал.

СМИ: «Транснефть» обнаружила у нефтепровода «Дружба» взрывные устройства

Предполагается, что устройство сбросили с беспилотника. Сообщается, что его успели обезвредить саперы, поэтому никто не пострадал.

В среду в станции нефтепровода уже находили взрывчатку, сброшенную с дронов. В результате происшествия никто не пострадал. Проводится расследование.

Происшествия,Видео,Транснефть,
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