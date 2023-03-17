У нефтепровода «Дружба» нашли вторую взрывчатку за неделю

В Брянской области у нефтепровода «Дружба» обнаружили самодельное взрывное устройство (СВУ) второй раз за неделю. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Еще одно СВУ сбросили с беспилотника на нефтеперекачивающую станцию „Дружба“ в Брянской области. Самодельное взрывное устройство нашли возле трансформаторной подстанции накануне днем», — передает канал.

Предполагается, что устройство сбросили с беспилотника. Сообщается, что его успели обезвредить саперы, поэтому никто не пострадал.