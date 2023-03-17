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27 минут назад

«Боинг» аварийно сел в новосибирском аэропорту Толмачево

Елена Прошина

В новосибирском аэропорту Толмачево совершил аварийную посадку пассажирский самолет. Об этом пишет «Московский комсомолец».

«Боинг» аварийно сел в новосибирском аэропорту Толмачево
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Боинг», летевший по маршруту Якутск – Новосибирск, принадлежит авиакомпании «Якутия». Причиной аварийной посадки стало рассогласование закрылок. В этот момент на борту находилось 145 человек.

Уточняется, что инцидент произошел 17 марта около восьми утра по местному времени. Перед посадкой экипаж сообщил о проблемах с закрылками. В результате экстренной посадки никто не пострадал. В аэропорт прибыли экстренные службы. Сам аэропорт работает в обычном режиме.

Напомним, за последние дни это уже не первая аварийная посадка самолета в Толмачево. 15 марта там экстренно посадили лайнер авиакомпании «Авиастар». Самолет летел по маршруту Норильск – Новосибирск. Причиной посадки стало задымления с правой стороны основной стойки. На борту ТУ-204 находилось пять человек экипажа.

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