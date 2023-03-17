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"Известия": подписчики блогеров-миллионников стали жертвами мошенников с "дешевыми" iPhone

Российские подписчики блогеров-миллионников и участников шоу «Дом-2» стали жертвами мошенников, рекламирующих фейковый магазин Apple со «специальными» ценами. Об этом сообщает газета «Известия».

Блогеры-миллионники рекламировали фейковый магазин Apple
© Газета.ru

Магазин запустил рекламную кампанию с привлечением популярных блогеров и инфлюэнсеров, которые рассказывали о «прямых поставках» гаджетов Apple из США, а также сниженных в 2-3 раза ценах. Видеореклама размещалась в «сторис» социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

После совершения покупки оплаченные заранее гаджеты жертвам так и не приходили. Сообщается, что каждая из них перевела мошенникам от 15 тыс. руб. до 100 тыс. руб. Количество пострадавших, проживающих в разных регионах России, исчисляется десятками. Самих киберпреступников пока так и не нашли.

Те блогеры, с которыми удалось связаться «Известиям», заявили о том, что рекламодатель их «обманул». Отмечается, что их можно привлечь лишь к административной ответственности по ст. 14.3 КоАП «Нарушение законодательства о рекламе». Для привлечения к уголовной ответственности необходимо доказать, что человек знал, что имеет дело с мошенниками и осознанно пошел на обман своих подписчиков.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что пользователи чат-ботов рискуют попасться на удочку мошенников.

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