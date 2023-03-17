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16 минут назад

В жилом доме в Башкирии взорвался газ

Елена Прошина

Взрыв газовоздушной смеси произошел в многоквартирном жилом доме в Нефтекамске, сообщает «РЕН ТВ», со ссылкой на МЧС региона.

В жилом доме в Башкирии взорвался газ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Происшествие случилось в жилом многоэтажном доме на улице Дорожная. Спасатели занимаются эвакуацией людей. Власти региона подготовили пункт временного размещения.

В результате взрыва пострадавших или погибших нет.

Напомним, ранее в частном жилом доме в Костромской области взорвался газ. Были травмированы четыре человека, в том числе ребенок восьми лет, который проходил мимо дома в момент происшествия.

В настоящее время двое пострадавших находятся в реанимационном отделении.

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