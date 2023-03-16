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41 минуту назад

Shot сообщил детали о разыскиваемом в Курской области пикапе с «украинскими диверсантами»

Газета.Ruиещё 1

Пикап марки Volkswagen Amarok с украинскими номерами обнаружили, пишет Telegram-канал Shot.

Раскрыты детали о пикапе с «диверсантами» в Курской области
Фото: Телеграм-канал ShotТелеграм-канал Shot

По информации источника, разыскиваемую машину остановили в приграничном районе Белгородской области днем 16 марта. Два человека, находящиеся в ней, были задержаны. Как уточняет Shot, один из находившихся в автомобиле мужчин является гражданином Украины.

Издание отмечает, что у задержанных не было с собой оружия и боеприпасов.

Mash в свою очередь сообщает, что план «перехват» «диверсантов», которых искали в четырех регионах, объявили после обращения жителя Орловской области. Тот заметил подозрительную машину с украинскими номерами и сообщил о ней в правоохранительные органы. Спецслужбы среагировали и спустя некоторое время остановили автомобиль в городе Валуйки. В салоне, пишет СМИ, оказались житель Курской области и его родственник из Купянска. Выяснилось, что водитель Volkswagen «подрезал» на дороге авто заявителя, и тот решил отомстить обидчику, пожаловавшись на него в полицию.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Курской области ввели план «перехват» из-за белого пикапа с украинскими номерами. По сведениям издания, ссылающегося на данные полиции, в машине могут находиться несколько вооруженных людей, планирующих совершить преступления на территории Белгородской области.

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