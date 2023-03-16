Главу Минсельхоза Карелии арестовали по делу о взятке

Суд арестовал главу Минсельхоза Карелии Владимира Лабинова по уголовному делу о получении взятки в 10 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России ( СКР ).

15 марта сообщалось о задержании министра. В отношении него возбуждено уголовное дело. По данным следствия, с 2021 по 2022 год он через посредника получил от предпринимателя незаконное вознаграждение за выдачу грантов и субсидий на реализацию мероприятий по развитию сельского хозяйства и поддержке фермеров. Факт коррупции выявили сотрудники ФСБ и МВД.