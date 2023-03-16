Площадь пожара в Астраханском заповеднике увеличилась почти в два раза

В пресс-службе Астраханского заповедника заявили, что площадь пожара заповеднике увеличилась до 7 тысяч га. Об этом сообщает ТАСС.

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Уточняется, что из этой территории около 350 га относятся к слабо покрытой лесом выжженной площади от прошлых пожаров. В ГУ МЧС России по региону также добавили, что ведомство пытается не допустить перехода огня на ближайший населенный пункт Блиново. Для этого в МЧС подключили 24 человека из личного состава и 12 единиц техники, среди которых есть плавательное средство и беспилотник. Отмечается, что распространению огня способствует сухая и ветреная погода.

Астраханский заповедник был создан в 1919 году в дельте реки Волга и был включён во Всемирную сеть биосферных резерватов. Он является одни из самых старых заповедников в России.