Савеловский районный суд столицы избрал в отношении блогера Валерии Чекалиной меру пресечения в виде запрета определенных действий, ей запрещено общаться со свидетелями и пользоваться средствами связи, в том числе интернетом. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе суда.
«В отношении Чекалиной избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий», - заявила собеседница агентства.
Накануне в СК сообщили, что блогерам Артему и Валерии Чекалиным предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере)». Вину они не признали.
Валерия Чекалина (Ler_chek) - российский блогер, тренер и киноактриса. Ранее ей и супругу Артему были предъявлены обвинения в уклонении и пособничестве в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 311 млн руб. Позднее было возбуждено другое уголовное дело - по отмыванию более 130 млн руб., добытых преступным путем.