Савеловский районный суд столицы избрал в отношении блогера Валерии Чекалиной меру пресечения в виде запрета определенных действий, ей запрещено общаться со свидетелями и пользоваться средствами связи, в том числе интернетом. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе суда.

«В отношении Чекалиной избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий», - заявила собеседница агентства.

Накануне в СК сообщили, что блогерам Артему и Валерии Чекалиным предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере)». Вину они не признали.