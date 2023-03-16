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20 минут назад

Суд запретил обвиняемой в отмывании более 130 млн руб. блогеру Валерии Чекалиной пользоваться интернетом

Агентство «Москва»

Савеловский районный суд столицы избрал в отношении блогера Валерии Чекалиной меру пресечения в виде запрета определенных действий, ей запрещено общаться со свидетелями и пользоваться средствами связи, в том числе интернетом. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе суда.

«В отношении Чекалиной избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий», - заявила собеседница агентства.

Накануне в СК сообщили, что блогерам Артему и Валерии Чекалиным предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере)». Вину они не признали.

Против блогерши Lerchek и ее супруга завели новое уголовное дело

Валерия Чекалина (Ler_chek) - российский блогер, тренер и киноактриса. Ранее ей и супругу Артему были предъявлены обвинения в уклонении и пособничестве в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 311 млн руб. Позднее было возбуждено другое уголовное дело - по отмыванию более 130 млн руб., добытых преступным путем.

Происшествия,Видео,Валерия Чекалина,
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