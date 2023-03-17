Площадь пожара в Астраханском заповеднике увеличилась до 8 тыс. га

Площадь возгорания сухой растительности и камыша в Астраханском биосферном заповеднике увеличилась до 8 тыс. га, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе особо охраняемой природной территории.

"Ориентировочная площадь, пройденная природным пожаром, составляет около 8 тыс. га, в том числе около 350 га - лесная площадь (в основном непокрытая лесом - гари прошлых лет)", - говорится в сообщении.

Сложная пожароопасная обстановка сложилась вблизи всех участков особо охраняемой природной территории, а также по всей территории дельты Волги с 13 марта. Сообщалось, что основные силы пожаротушения стянуты к кордону №2 в район протоков Полдневая и Судачья в заповеднике. 16 марта площадь возгорания увеличивалась почти в два раза, до 7 тыс. га.