Россиянин погиб в Швейцарии из-за схода лавины

На горнолыжном курорте в Швейцарии в результате схода лавины погиб 58-летний россиянин. Об этом сообщает пресс-служба полиции кантона Вале.

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Инцидент произошел 15 марта в коммуне Нанда. Сообщение о лавине спецслужбы получили около полудня.

«Учитывая масштабы лавины, на месте было направлено восемь вертолетов, кинологи и сотрудники полиции кантона Вале. Погиб один лыжник. Скончавшийся является 58-летним гражданином России», — говорится в сообщении.