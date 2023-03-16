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51 минуту назад

Стало известно о гибели россиянина из-за схода лавины в Швейцарии

Елена Прошина

На горнолыжном курорте в Швейцарии в результате схода лавины погиб 58-летний россиянин. Об этом сообщает пресс-служба полиции кантона Вале.

Россиянин погиб в Швейцарии из-за схода лавины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел 15 марта в коммуне Нанда. Сообщение о лавине спецслужбы получили около полудня.

«Учитывая масштабы лавины, на месте было направлено восемь вертолетов, кинологи и сотрудники полиции кантона Вале. Погиб один лыжник. Скончавшийся является 58-летним гражданином России», — говорится в сообщении.

Поиски других жертв продолжались во второй половине дня, но больше никого не нашли. В швейцарской прокуратуре начали расследование по факту произошедшего.

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