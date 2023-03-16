Россиянин погиб в Швейцарии из-за схода лавины

На горнолыжном курорте в Швейцарии в результате схода лавины погиб 58-летний россиянин. Об этом сообщает пресс-служба полиции кантона Вале.
Инцидент произошел 15 марта в коммуне Нанда. Сообщение о лавине спецслужбы получили около полудня.
«Учитывая масштабы лавины, на месте было направлено восемь вертолетов, кинологи и сотрудники полиции кантона Вале. Погиб один лыжник. Скончавшийся является 58-летним гражданином России», — говорится в сообщении.
Поиски других жертв продолжались во второй половине дня, но больше никого не нашли. В швейцарской прокуратуре начали расследование по факту произошедшего.