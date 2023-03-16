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55 минут назад

Суд арестовал Ройзмана на 14 суток

RT на русском

Суд арестовал бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана* на 14 суток за демонстрацию экстремистской символики в соцсетях.

Суд арестовал Ройзмана на 14 суток
Фото: ТАССТАСС

Об этом сообщает ТАСС.

«Евгения Ройзмана признать виновным... Назначить ему наказание в виде административного ареста на срок 14 суток», — сказал судья.

16 марта Ройзман был задержан полицией.

Его адвокат сообщил, что полиция составила в отношении бывшего главы города административный протокол о публичной демонстрации символики экстремистских организаций.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 25.11.2022.

Происшествия,Евгений Ройзман,Минюст России,
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