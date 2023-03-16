В Индии произошло крушение военного вертолета

Военный вертолёт разбился в северо-восточном регионе Индии Аруначал-Прадеш. Экипаж из двух человек погиб. Об этом сообщает телеканал NDTV.

Уточняется, что летательный аппарат перестал выходить на связь в 9:15 по местному времени (06:45 мск), после чего на поиск вертолёта были отправлены пять групп индийской армии. Через несколько часов поисков были обнаружены горящие обломки воздушного судна. В данный момент была организована комиссия для выяснения обстоятельств катастрофы.