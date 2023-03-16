Против блогерши Lerchek и ее супруга завели новое уголовное дело

В отношении блогера Lerchek (Валерия Чекалина) и ее супруга Артема Чекалина возбудили второе уголовное дело по факту легализации денежных средств. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на московское управление Следственного комитета России.

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По данным следствия, в апреле 2021 года супруги купили валюту США на 130 млн рублей, чтобы замаскировать связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения. Уголовное дело расследуется по п. «б» ч.4 ст. 174.1 («Легализация денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»).

Напомним, что первое уголовное дело в отношении блогеров Чекалиных возбудили на прошлой неделе. Известно, что Валерия и Артем Чекалины оформили индивидуальное предпринимательство (ИП) и работали на упрощенной системе налогообложения, которая имеет годовой лимит дохода в 150 млн рублей. В период с июля 2020 по июль 2022 года за продажу фитнес-марафонов получили гораздо больший доход.

Переходить на общую систему налогов и уплачивать положенные НДС и НДФЛ блогеры не захотели, вместо этого привлекая членов семьи и других лиц в качестве помощников. На них также оформлялись ИП, направляя оплату через них. Таким образом Чекалины незаконно раздробили свой бизнес и не заплатили налоги в размере более 300 млн рублей.