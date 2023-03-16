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11 минут назад

Российский школьник случайно воткнул нож другу в плечо на пижамной вечеринке

Lenta.ruиещё 1

В Уфе школьник случайно ранил ножом 12-летнего одноклассника на пижамной вечеринке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Российский школьник случайно воткнул нож другу в плечо на пижамной вечеринке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ребята собрались в квартире одного из мальчиков на улице Рабкоров. Парни веселились, дрались подушками, а потом взяли ножи для фехтования и стали сражаться.

В процессе один из подростков случайно воткнул нож другу в плечо. Через пару минут раненый мальчик потерял сознание. Сейчас российский школьник находится в больнице в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что российский подросток выстрелил 13-летней девочке в глаз из пистолета.

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