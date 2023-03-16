Очевидица рассказала о пожаре в здании управления ФСБ в Ростове-на-Дону

«Услышала взрыв, сидя в квартире. Похож был на очень сильный-сильный хлопок. Через пять минут в чате нашего дома увидела видео, как горит соседнее с нашим здание. Услышала, как едет сразу несколько пожарных машин. Взяла воду и салфетки, прибежала сюда, вдруг кому помощь нужна. Сейчас стою тут, здесь много пожарных и скорых, но пострадавших пока не вижу. Все люди из здания на улице. Криков о помощи я не слышала», — рассказала она.