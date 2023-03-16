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12 минут назад

Очевидица рассказала о пожаре в здании управления ФСБ в Ростове-на-Дону

Газета.Ru

Жительница Ростова-на-Дону Виктория, ставшая очевидцем пожара в здании пограничной службы ФСБ, рассказала «Газете.Ru», что перед пожаром был слышен взрыв. По ее словам, все, кто находился в здании, эвакуированы на улицу, но пострадавших она не видела.

Очевидица рассказала о пожаре в здании управления ФСБ в Ростове-на-Дону
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Услышала взрыв, сидя в квартире. Похож был на очень сильный-сильный хлопок. Через пять минут в чате нашего дома увидела видео, как горит соседнее с нашим здание. Услышала, как едет сразу несколько пожарных машин. Взяла воду и салфетки, прибежала сюда, вдруг кому помощь нужна. Сейчас стою тут, здесь много пожарных и скорых, но пострадавших пока не вижу. Все люди из здания на улице. Криков о помощи я не слышала», — рассказала она.

Еще одна очевидица пожара Елизавета сообщила «Газете.Ru» что в ее квартире во время взрыва «задрожали окна». При этом, по ее словам, «после взрыва были слышны крики людей о помощи».

Как сообщал Telegram-канал Baza, в районе пожара в здании пограничной службы ФСБ в Ростове-на-Дону слышны взрывы, предположительно, от взрывающихся боеприпасов. Отмечается, что площадь возгорания достигла 800 квадратных метров.

Происшествия,ФСБ,
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