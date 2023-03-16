СМИ: человек погиб при пожаре в здании ФСБ в Ростовской области

Один человек погиб, двое пострадали при пожаре в здании погрануправления ФСБ по Ростовской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

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В администрации Ростова-на-Дону подчеркнули, что угрозы для жителей многоквартирных домов, которые находятся рядом со зданием погрануправления, нет. Мэр города Алексей Логвиненко выехал на место происшествия.