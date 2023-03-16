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49 минут назад

СМИ: человек погиб при пожаре в здании ФСБ в Ростовской области

Никита Бородкин

Один человек погиб, двое пострадали при пожаре в здании погрануправления ФСБ по Ростовской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

СМИ: человек погиб при пожаре в здании ФСБ в Ростовской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В администрации Ростова-на-Дону подчеркнули, что угрозы для жителей многоквартирных домов, которые находятся рядом со зданием погрануправления, нет. Мэр города Алексей Логвиненко выехал на место происшествия.

Напомним, что взрыв и последовавший за ним пожар произошел в здании на улице Сиверса, 20. Инцидент случился на втором этаже, где располагается склад с имуществом. В экстренных службах заявляли, что площадь возгорания составила 880 квадратных метров. Пожару присвоен второй ранг сложности. Сейчас на месте работают 86 человек, в том числе 69 сотрудников МЧС. Причины происшествия пока неизвестны.

Происшествия,ФСБ,
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