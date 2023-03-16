Орловский губернатор прокомментировал сообщения о диверсантах

2 марта сообщалось, что на территорию села Любечане в Брянской области проникли диверсанты со стороны Украины. После этого они обстреляли автомобиль с местными жителями, из-за чего погиб один человек. Тогда же был ранен десятилетний мальчик Федор. При этом ребенок помог девочкам выбраться из машины через заднюю дверь. Он провел их через лес и затем поймал попутку, спасшись от диверсантов.