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26 минут назад

В российском регионе опровергли сообщения о проникновении вооруженных лиц

Lenta.ru

Губернатор Орловской области Андрей Клычков отреагировал на появившиеся сообщения о проникновении вооруженных лиц в регион. Чиновник назвал эти данные слухами. Опровержение было опубликовано в его Telegram-канале.

Орловский губернатор прокомментировал сообщения о диверсантах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он пояснил, что сейчас вся информация о возможном появлении диверсантов в Орловской области проверяется сотрудниками силовых структур.

«Пока информация не подтверждается. О результатах проверки сообщу дополнительно», — написал Клычков.

2 марта сообщалось, что на территорию села Любечане в Брянской области проникли диверсанты со стороны Украины. После этого они обстреляли автомобиль с местными жителями, из-за чего погиб один человек. Тогда же был ранен десятилетний мальчик Федор. При этом ребенок помог девочкам выбраться из машины через заднюю дверь. Он провел их через лес и затем поймал попутку, спасшись от диверсантов.

Происшествия,Андрей Клычков,
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