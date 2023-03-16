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28 минут назад

В Польше задержали девять иностранцев по обвинению в шпионаже в пользу России

ТАССиещё 3

Агентство внутренней безопасности (АВБ) Польши задержало девять иностранцев по обвинению в шпионаже в пользу России. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции глава МВД Польши Мариуш Каминьский, координирующий работу польских спецслужб.

Девять иностранцев задержали в Польше за сотрудничество с Россией
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"В последние дни Агентство внутренней безопасности задержало девять человек, подозреваемых в сотрудничестве с российскими спецслужбами", - заявил он.

Министр выступил с утверждением, что задержанные якобы "проводили разведывательную деятельность против Польши, а также готовили акты диверсии по заказу российской разведки".

"Задержанные - это иностранцы из-за восточной границы. В отношении шести из них суд постановил применить временный арест. Прокуратура предъявила обвинения в шпионаже в пользу России, а также участии в организованной преступной группе. В отношении трех, задержанных вчера, проводятся мероприятия в прокуратуре", - добавил министр.

По словам Каминьского, "доказательства указывают на то, что эта группа проводила мониторинг железнодорожных трасс".

"В ее задачи входило выявление, мониторинг, документирование транспорта с вооружением для Украины. Подозреваемые также готовились к диверсионным действиям с целью парализовать поставки оборудования, вооружения и помощи Украине. Сотрудники АВБ изъяли камеры, электронное оборудование и датчики GPS, которые устанавливались на грузах с помощью для Украины", - сказал он.

Группу иностранцев также обвиняют в пропагандистской деятельности "с целью дестабилизировать польско-украинские отношения, подогреть в Польше враждебные настроения по отношению к странам НАТО, а также критическую оценку политики правительства Польши в отношении Украины".

По утверждению Каминьского, АВБ якобы имеет доказательства, что "подозреваемые регулярно финансировались российскими спецслужбами".

"В рамках шпионской деятельности члены группы систематически получали оплату за реализованные задачи", - отметил он.

Происшествия,Мариуш Каминьский,НАТО,
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