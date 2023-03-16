Девять иностранцев задержали в Польше за сотрудничество с Россией

"В ее задачи входило выявление, мониторинг, документирование транспорта с вооружением для Украины. Подозреваемые также готовились к диверсионным действиям с целью парализовать поставки оборудования, вооружения и помощи Украине. Сотрудники АВБ изъяли камеры, электронное оборудование и датчики GPS, которые устанавливались на грузах с помощью для Украины", - сказал он.