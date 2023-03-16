В сети появилось видео с моментом взрыва на складе погрануправления ФСБ по Ростовской области. Запись в четверг, 16 марта, опубликовал Telegram-канал Don Mash.

На попавших в сеть кадрах слышны звуки взрыва и сигнализация автомобилей. Кроме того видны, поднимающиеся клубы дыма.

Ранее стало известно, что пожару в здании погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону предшествовал взрыв. Площадь пожара составила 880 квадратных метров. Как уточнялось, в результате ЧП один человек погиб, еще двое получили ранения.