Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Ростовской области, пожар на складе пограничного управления ФСБ произошел из-за замыкания силового кабеля. Сотрудники склада попытались потушить огонь самостоятельно, но он перекинулся на резервуары с 10 тоннами топлива, после чего произошел крупный взрыв.
Очевидцы сообщают, что двухэтажное здание охвачено огнем полностью. По информации спасателей, площадь пожара более 800 квадратных метров.
Напомним, 16 марта, в Ростове-на-Дону произошло ЧП. Там произошел взрыв на территории Пограничной службы ФСБ на проспекте Сиверса, 20/2. Местные жители сообщают, что сначала был слышен взрыв, а после этого там начался пожар.