Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Ростовской области, пожар на складе пограничного управления ФСБ произошел из-за замыкания силового кабеля. Сотрудники склада попытались потушить огонь самостоятельно, но он перекинулся на резервуары с 10 тоннами топлива, после чего произошел крупный взрыв.

Очевидцы сообщают, что двухэтажное здание охвачено огнем полностью. По информации спасателей, площадь пожара более 800 квадратных метров.