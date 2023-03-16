В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 75.75EUR 80.88
Войти в почту
1 час назад

Причиной пожара на складе погрануправления ФСБ стало замыкание силового кабеля

runews24.ruиещё 9

Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Ростовской области, пожар на складе пограничного управления ФСБ произошел из-за замыкания силового кабеля. Сотрудники склада попытались потушить огонь самостоятельно, но он перекинулся на резервуары с 10 тоннами топлива, после чего произошел крупный взрыв.

Очевидцы сообщают, что двухэтажное здание охвачено огнем полностью. По информации спасателей, площадь пожара более 800 квадратных метров.

В Ростове-на-Дону загорелось здание ФСБ

Напомним, 16 марта, в Ростове-на-Дону произошло ЧП. Там произошел взрыв на территории Пограничной службы ФСБ на проспекте Сиверса, 20/2. Местные жители сообщают, что сначала был слышен взрыв, а после этого там начался пожар.

Происшествия,Видео,МЧС России,ФСБ,
13
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий