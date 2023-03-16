Неизвестные избили сбитого иномаркой российского военного

В Подмосковье сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства происшествия в городе Балашиха. Об этом в четверг, 16 марта, сообщает Telegram-канал «112».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По данным канала, иномарка сбила лейтенанта в районе Керамической улицы, однако вместо того, чтобы помочь пострадавшему, водитель и неизвестные пассажиры избили российского военного, после чего покинули место происшествия.

Пострадавший сам вызвал полицию и скорую помощь. Силовики установили владельца иномарки, сейчас выясняется, находился ли он за рулем машины в момент случившегося и кем являются соучастники избиения.

Пострадавший военный находится дома, где проходит курс лечения.