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32 минуты назад

Неизвестные избили сбитого иномаркой российского военного

Lenta.ru

В Подмосковье сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства происшествия в городе Балашиха. Об этом в четверг, 16 марта, сообщает Telegram-канал «112».

Неизвестные избили сбитого иномаркой российского военного
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По данным канала, иномарка сбила лейтенанта в районе Керамической улицы, однако вместо того, чтобы помочь пострадавшему, водитель и неизвестные пассажиры избили российского военного, после чего покинули место происшествия.

Пострадавший сам вызвал полицию и скорую помощь. Силовики установили владельца иномарки, сейчас выясняется, находился ли он за рулем машины в момент случившегося и кем являются соучастники избиения.

Пострадавший военный находится дома, где проходит курс лечения.

22 февраля сообщалось, что водитель иномарки насмерть сбил двух детей в городе Королеве Московской области.

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