"112": в Балашихе неизвестные сбили на машине военного, а затем избили

В Балашихе трое неизвестных сбили на машине военного, а затем его же и избили. Об этом сообщает Telegram-канал "112". По данным канала, лейтенант Александр Панов попал под машину в районе Керамической улицы. Из автомобиля вышли три человека и стали его избивать. После этого они уехали. Военный вызвал полицию, хозяина машины установили. О том, находился за рулем собственник или нет, неизвестно. Ранее сообщалось, что водитель на автомобиле каршеринга врезался в уборочную технику на проспекте Мира в Москве.