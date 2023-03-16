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51 минуту назад

"112": в Балашихе неизвестные сбили на машине военного, а затем избили

Газета.Ru

В Балашихе трое неизвестных сбили на машине военного, а затем его же и избили. Об этом сообщает Telegram-канал "112". По данным канала, лейтенант Александр Панов попал под машину в районе Керамической улицы. Из автомобиля вышли три человека и стали его избивать. После этого они уехали. Военный вызвал полицию, хозяина машины установили. О том, находился за рулем собственник или нет, неизвестно. Ранее сообщалось, что водитель на автомобиле каршеринга врезался в уборочную технику на проспекте Мира в Москве.

"112": в Балашихе неизвестные сбили на машине военного, а затем избили
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Происшествия,Александр Панов,
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