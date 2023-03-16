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59 минут назад

В Петербурге из-за сбоя закрыли две станции метро

News.ru

В Санкт-Петербурге закрыли на вход две станции метро — Владимирскую и Балтийскую, передает Telegram-канал «Mash на Мойке». Также сообщалось, что на станциях остановлены поезда. По данным канала «78 | НОВОСТИ» поезда на других станциях также стали следовать с увеличенным интервалом.

В Петербурге из-за сбоя закрыли две станции метро
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что на Большой кольцевой линии в Москве произошел сбой из-за потопа. На одном из участков рельсы ушли под воду. Поезда от станции «Новаторская» до «Аминьевской» не ходили более часа.

27 февраля на станции метро «Спортивная» произошло возгорание в одном из вагонов. По информации МЧС, площадь возгорания составила один квадратный метр. На станции наблюдалось сильное задымление.

На красной ветке остановили движение поездов от «Парка культуры» до «Университета». По данным РИА Новости, произошло замыкание проводки. Из метро эвакуировали более 100 человек. В 21:05 пожар был потушен.

Позже стало известно, что возгорание на станции возникло из-за проблем с электродвигателем вагона. Никто из пассажиров не пострадал.

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