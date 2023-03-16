В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 75.75EUR 80.88
Войти в почту
12 минут назад

Причиной пожара на «Уралвагонзаводе» стало короткое замыкание

Ura.Ruиещё 2

Пожар на «Уралвагонзаводе» (входит в концерн УВЗ корпорации «Ростех») в Нижнем Тагиле (Свердловская область) произошел в метизном цехе №2. Причина — короткое замыкание в приборе, рассказали URA.RU в пресс-службе предприятия.

Причиной пожара на «Уралвагонзаводе» стало короткое замыкание
Фото: МЧС РоссииМЧС России

«В метизном цехе №2 случилось короткое замыкание в бытовом электроприборе, вследствие чего произошло возгорание. Благодаря отлаженной работе специалистов службы противопожарной безопасности и оперативным действиям МЧС его удалось ликвидировать в кратчайшие сроки», — рассказали на УВЗ.

Пострадавших в результате пожара нет. Сотрудники продолжают работать в штатном режиме.

Пожар на «Уралвагонзаводе» произошел утром 16 марта. В тушении были задействованы 19 спасателей.

«Уралвагонзавод» — крупнейший поставщик военной техники для Минобороны РФ. Предприятие выпускает танки и боевые машины поддержки танков. Ранее URA.RU сообщало, что УВЗ массово ищет сотрудников со всей России и готово обучать их.

Происшествия,Минобороны России,Ростех,Уралвагонзавод,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий