Причиной пожара на «Уралвагонзаводе» стало короткое замыкание

Пожар на «Уралвагонзаводе» (входит в концерн УВЗ корпорации «Ростех») в Нижнем Тагиле (Свердловская область) произошел в метизном цехе №2. Причина — короткое замыкание в приборе, рассказали URA.RU в пресс-службе предприятия.

Фото: МЧС России МЧС России

«В метизном цехе №2 случилось короткое замыкание в бытовом электроприборе, вследствие чего произошло возгорание. Благодаря отлаженной работе специалистов службы противопожарной безопасности и оперативным действиям МЧС его удалось ликвидировать в кратчайшие сроки», — рассказали на УВЗ.

Пострадавших в результате пожара нет. Сотрудники продолжают работать в штатном режиме.

Пожар на «Уралвагонзаводе» произошел утром 16 марта. В тушении были задействованы 19 спасателей.