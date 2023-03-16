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1 час назад

Полиция вызвала на опрос главу филиала Wildberries в Чите, где закрылось 12 пунктов выдачи

Газета.Ru

В Чите после приостановки работы 12 пунктов выдачи заказов Wildberries полиция вызвала на опрос главу местного филиала. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Полиция вызвала на опрос главу филиала Wildberries в Чите, где закрылось 12 пунктов выдачи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным источника, всего в Забайкальском крае к забастовке присоединилось 19 пунктов выдачи заказов, в которых работает 52 сотрудника. Правоохранительные органы решили побеседовать с ответственным за работу маркетплейса в Чите.

Сотрудник Wildberries объяснил полицейским, что причина забастовки — новая системы штрафов за возврат бракованного товара. Также россиянин отметил, что работодатель был письменно извещен о планируемой стачке.

Ранее сообщалось, что в Иркутске экс-владелец ПВЗ оказался должен Wildberries 750 тыс. руб.

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