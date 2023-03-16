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25 минут назад

СМИ: стрелявший из окна в Кировской области мужчина ранил полицейского

Никита Бородкин

Россиянин, который устроил стрельбу в Вятских полянах 15 марта, ранил полицейского. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

СМИ: стрелявший из окна в Кировской области мужчина ранил полицейского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

27-летний лейтенант получил ранение дробью, которая отрикошетила во время операции по задержанию стрелка. Его доставили в больницу с травмами бедра и кисти.

«Ранение легкое. После оказания помощи мужчину отпустили домой», — отметил источник.

В отношении 47-летнего стрелка возбудили уголовное дело по статьям о хулиганстве и применении насилия в отношении представителя власти. У него изъяли два охотничьих ружья — «ИЖ-4ЕМ» и «Бекас».

Напомним, что инцидент произошел в среду, 15 марта. Преступник начал стрелять из окна многоэтажки, а после заперся внутри и отказывался сдаваться. Как заявлял губернатор Кировской области Александр Соколов, причиной его поведения мог стать алкоголь — мужчина 16 лет не пил и «развязался», на что его организм среагировал неадекватно.

По информации СМИ, врачи недавно выявили у стрелка тяжелое заболевание. По словам местных жителей, речь может идти о кровоизлиянии в мозг. Известно, что на протяжении 20 лет он работал автоэлектриком и был председателем гаражного кооператива.

Происшествия,Александр Соколов,
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