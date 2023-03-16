Самолет Ту-204 произвел экстренную посадку в Новосибирске

В аэропорту Толмачево самолет Ту-204, который следовал по маршруту Норильск – Новосибирск, совершил аварийную посадку. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.
По предварительным данным, борт принадлежит авиакомпании «Авиастар». Самолет аварийно посадили в связи с задымлением, которое возникло с правой стороны основной стойки при заходе воздушного судна на взлетно-посадочную полосу.
Стало известно о нахождении в момент ЧП пяти человек экипажа на борту. Сообщается об отсутствии жертв и каких-либо разрушений. Как пишет издание, в настоящее время аэропорт работает в штатном режиме.
Ранее стало известно о том, что в Воронежской области вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку. Отмечалось, что в результате ЧП была повреждена линия электропередачи, но ремонтной бригаде удалось ее оперативно восстановить.