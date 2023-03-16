В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 75.75EUR 80.88
Войти в почту
35 минут назад

CNN: российские силы прибыли на место крушения беспилотника США в Черном море

Ura.Ru

Российские силы прибыли на место крушения американского беспилотника MQ-9 Reaper в Черном море, чтобы забрать его. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на источники.

Российские силы прибыли на место крушения беспилотника США в Черном море
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Русские достигли места крушения MQ-9 в Черном море. По словам одного из официальных лиц, беспилотник упал в международных водах примерно в 70 милях к юго-западу от Крыма. Неясно, смогла ли Россия извлечь какие-либо обломки дрона, когда они прибыли на место крушения», — передает CNN со ссылкой на официальных лиц США.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби не подтвердил информацию, что представители РФ были на месте. По его словам, США сделали так, чтобы Россия не могла получить полезную информацию из остатков беспилотника.

Американский беспилотник 14 марта столкнулся с российским истребителем над Черным море. В России сообщили, что не атаковали американский БПЛА. Он не был вооружен и выполнял разведывательные задачи, передает телеканал 360. В Белом доме отмечали, что пока не могут найти беспилотник. В Совбезе заявили, что Россия попытается достать обломки, сообщает RT.

Происшествия,Джон Кирби,Телеканал "360° Подмосковье",
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий