Российские силы прибыли на место крушения беспилотника США в Черном море

Российские силы прибыли на место крушения американского беспилотника MQ-9 Reaper в Черном море, чтобы забрать его. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на источники.

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«Русские достигли места крушения MQ-9 в Черном море. По словам одного из официальных лиц, беспилотник упал в международных водах примерно в 70 милях к юго-западу от Крыма. Неясно, смогла ли Россия извлечь какие-либо обломки дрона, когда они прибыли на место крушения», — передает CNN со ссылкой на официальных лиц США.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби не подтвердил информацию, что представители РФ были на месте. По его словам, США сделали так, чтобы Россия не могла получить полезную информацию из остатков беспилотника.