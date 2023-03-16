В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 75.75EUR 80.88
Войти в почту
38 минут назад

Капканы расставили рядом с детской площадкой в Алтайском крае

Елена Прошина

В поселке Бельмесево под Барнаулом обнаружены капканы недалеко от детской площадки. Рядом также были найдены шкуры животных. Об этом пишет Telegram-канал «Инцидент Барнаул».

Капканы расставили рядом с детской площадкой в Алтайском крае
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

О необычной находке сообщила местная жительница. Она нашла шкуры убитых животных и несколько капканов, в один из которых попала собака. Рядом с опасными ловушками располагается детская площадка.

«А самое странное, что капканы поставили недалеко от детской площадки. Не дай конечно бог, а если бы на месте этой собаки был чей то ребенок? Причем капканы стоят, как будто на медведя!!!» - рассказала женщина.

Ситуацией уже занялись сотрудники правоохранительных органов. В настоящее время проводится проверка, идут поиски причастных к инциденту лиц.

Ранее в соцсетях появилась фотография матери, которая 15 марта вывела дочь на прогулку в летнем платье. Действие происходило в Новосибирске, где в этот день на улице были сугробы снега, а температура воздуха составляла +5 градусов. При этом сама мама была одета по погоде.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий