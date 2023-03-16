Капканы расставили рядом с детской площадкой в Алтайском крае

В поселке Бельмесево под Барнаулом обнаружены капканы недалеко от детской площадки. Рядом также были найдены шкуры животных. Об этом пишет Telegram-канал «Инцидент Барнаул».

О необычной находке сообщила местная жительница. Она нашла шкуры убитых животных и несколько капканов, в один из которых попала собака. Рядом с опасными ловушками располагается детская площадка.

«А самое странное, что капканы поставили недалеко от детской площадки. Не дай конечно бог, а если бы на месте этой собаки был чей то ребенок? Причем капканы стоят, как будто на медведя!!!» - рассказала женщина.

Ситуацией уже занялись сотрудники правоохранительных органов. В настоящее время проводится проверка, идут поиски причастных к инциденту лиц.