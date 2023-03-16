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29 минут назад

Капитан российской полиции задержал покусавшего его алабая

Lenta.ru

Во Владимире решается вопрос о привлечении к ответственности 52-летнего владельца покусавшего полицейского алабая. Об этом в четверг, 16 марта, сообщает Telegram-канал «112».

Капитан российской полиции задержал покусавшего его алабая
Фото: ТАССТАСС

По данным издания, ЧП произошло у «Патриарших садов» в городе Владимир. Экипаж ППС прибыл после сообщения местных жителей о бегающем по улице агрессивном животном. Сдаваться без боя пес не хотел и атаковал приблизившегося к нему капитана российской полиции.

В ходе схватки полицейский получил укус плеча, руки, бедра, икры, губы и носа, но все же ему удалось в ходе схватки задержать собаку без применения табельного оружия. Сотруднику понадобилась медицинская помощь.

7 марта сообщалось, что в Алуште на южном берегу Крыма на женщину напал алабай.

Происшествия,МВД России,
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