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41 минуту назад

Пентагон: в Ираке разбился американский вертолет с военнослужащими

Газета.Ru

На западе Ирака разбился американский военный вертолет с военнослужащими. Об этом сообщает штаб Центрального командования США.

Вертолет с американскими военными разбился в Ираке
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По данным ведомства, на место выехали спасатели, началось расследование причин инцидента.

Арабский спутниковый телеканал Аль-Маядин, в свою очередь, уточнил со ссылкой на источники, что речь идет о транспортном вертолете Chinook, который в сопровождении ударного вертолета Black Hawk вылетел с авиабазы Айн-аль-Асад на западе Ирака.

Источники телеканала сообщили, что на месте крушения были обнаружены шесть тел погибших военных, поиски седьмого человека, находившего на борту — женщины-военнослужащей — еще ведутся.

Отмечается, что вертолет упал из-за технической неисправности, после этого начался пожар, который привел к взрыву боеприпасов, находившихся на борту. Сбитый самолет принадлежал международной коалиции и оказывал поддержку иракским силам в районе Эль-Каима, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что военный вертолет турецкой армии разбился на севере Ирака в районе проведения операции «Коготь-Замок» против курдских формирований Рабочей партии Курдистана, которую Турция считает террористической организацией.

Вертолет типа «Сикорский» совершил «жесткую посадку» и в результате разбился. Семь из восьми человек, находившихся в вертолете, были спасены, их здоровье оценивается как «хорошее».

Происшествия,Рабочая партия Курдистана,Пентагон,
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