Вертолет с американскими военными разбился в Ираке

На западе Ирака разбился американский военный вертолет с военнослужащими. Об этом сообщает штаб Центрального командования США.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

По данным ведомства, на место выехали спасатели, началось расследование причин инцидента.

Арабский спутниковый телеканал Аль-Маядин, в свою очередь, уточнил со ссылкой на источники, что речь идет о транспортном вертолете Chinook, который в сопровождении ударного вертолета Black Hawk вылетел с авиабазы Айн-аль-Асад на западе Ирака.

Источники телеканала сообщили, что на месте крушения были обнаружены шесть тел погибших военных, поиски седьмого человека, находившего на борту — женщины-военнослужащей — еще ведутся.

Отмечается, что вертолет упал из-за технической неисправности, после этого начался пожар, который привел к взрыву боеприпасов, находившихся на борту. Сбитый самолет принадлежал международной коалиции и оказывал поддержку иракским силам в районе Эль-Каима, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что военный вертолет турецкой армии разбился на севере Ирака в районе проведения операции «Коготь-Замок» против курдских формирований Рабочей партии Курдистана, которую Турция считает террористической организацией.