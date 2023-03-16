Тело стюардессы обнаружили в квартире в Подмосковье

По данным источника издания, труп девушки в ванной обнаружила ее коллега по работе.
«Дверь в квартиру не была заперта на ключ, поэтому она смогла зайти в нее», — добавил собеседник РЕН ТВ.
Эксперты предварительно установили, что бортпроводница умерла еще примерно неделю назад. Более того, источник РЕН ТВ раскрыл, что в полицию о смерти россиянки вечером в среду, 15 марта, сообщила не ее подруга, а некий мужчина, представившийся Иваном.
Обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее в январе двое жителей Башкирии были найдены мертвыми в номере отеля на северо-востоке Москвы. Погибшими оказались 22-летний мужчина и 21-летняя женщина. Признаков насильственной смерти на их телах выявлено не было.