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7 минут назад

Тело стюардессы обнаружили в квартире в Подмосковье

Lenta.ruиещё 2

В подмосковных Химках нашли тело 28-летней стюардессы. Об этом стало известно РЕН ТВ.

Тело стюардессы обнаружили в квартире в Подмосковье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным источника издания, труп девушки в ванной обнаружила ее коллега по работе.

«Дверь в квартиру не была заперта на ключ, поэтому она смогла зайти в нее», — добавил собеседник РЕН ТВ.

Эксперты предварительно установили, что бортпроводница умерла еще примерно неделю назад. Более того, источник РЕН ТВ раскрыл, что в полицию о смерти россиянки вечером в среду, 15 марта, сообщила не ее подруга, а некий мужчина, представившийся Иваном.

Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее в январе двое жителей Башкирии были найдены мертвыми в номере отеля на северо-востоке Москвы. Погибшими оказались 22-летний мужчина и 21-летняя женщина. Признаков насильственной смерти на их телах выявлено не было.

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