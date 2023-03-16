Тело стюардессы обнаружили в квартире в Подмосковье

В подмосковных Химках нашли тело 28-летней стюардессы. Об этом стало известно РЕН ТВ.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По данным источника издания, труп девушки в ванной обнаружила ее коллега по работе.

«Дверь в квартиру не была заперта на ключ, поэтому она смогла зайти в нее», — добавил собеседник РЕН ТВ.

Эксперты предварительно установили, что бортпроводница умерла еще примерно неделю назад. Более того, источник РЕН ТВ раскрыл, что в полицию о смерти россиянки вечером в среду, 15 марта, сообщила не ее подруга, а некий мужчина, представившийся Иваном.

Обстоятельства случившегося выясняются.