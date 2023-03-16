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30 минут назад

При обстреле Белгорода со стороны Украины оказался поврежден поезд

Lenta.ru

При обстреле Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались повреждены два вагона восстановительного поезда. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

Поезд получил повреждения при обстреле Белгорода
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По сообщению издания, один из сбитых украинских снарядов упал в районе одного из пути железнодорожного вокзала города. Впоследствии произошел взрыв, и на его месте образовалась воронка , размер которой достигал один квадратный метр. Помимо этого, взрыв повредил 21 окно в двух вагонах и их обшивки, а также провод высоковольтной линии.

Губернатор сообщил о повреждении домов в Белгороде после обстрела

Осколки других снарядов повредили несколько зданий и автомобилей. Предварительно, обстрел ВСУ велся со стороны села Казачья Лопань в Харьковской области. Никто не пострадал.

В ночь на 16 марта в Белгороде система противовоздушной обороны сбила две ракеты. После работы системы ПВО оказались повреждены фасады административных и жилых зданий. Никто не пострадал.

Днем ранее, 15 марта, Украина атаковала Белгородскую область трижды за сутки. Сначала под обстрел попало Шебекино, затем село Новостроевка-Вторая в Грайворонском округе. Впоследствии удару подверглось несколько населенных пунктов Шебекинского городского округа.

19 октября президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

Происшествия,Владимир Путин,
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