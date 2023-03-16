В США грузовой поезд с опасным грузом сошел с рельсов

В четверг, 16 марта, поезд, перевозивший «опасные материалы», сошел с рельсов в округе Мохаве американского штата Аризона. Об этом сообщает FOX 10 Phoenix со ссылкой на офис окружного шерифа.

Авария произошла возле девятой мили автомагистрали 40, соединяющей восемь штатов.

Информации о разливах опасных веществ, как и данных о пострадавших, пока нет.

Представители трансконтинентальной железной дороги BNSF и Национальный совет по безопасности на транспорте начали расследование инцидента.