В США грузовой поезд с опасным грузом сошел с рельсов

В четверг, 16 марта, поезд, перевозивший «опасные материалы», сошел с рельсов в округе Мохаве американского штата Аризона. Об этом сообщает FOX 10 Phoenix со ссылкой на офис окружного шерифа.
Авария произошла возле девятой мили автомагистрали 40, соединяющей восемь штатов.
Информации о разливах опасных веществ, как и данных о пострадавших, пока нет.
Представители трансконтинентальной железной дороги BNSF и Национальный совет по безопасности на транспорте начали расследование инцидента.
В феврале крушение поезда с опасным грузом произошло в штате Огайо. С рельсов тогда сошли вагоны с винилхлоридом, который считается канцерогенным. Крушение вызвало опасения по поводу влияния на здоровье людей и местную окружающую среду - винилхлорид попал в воздух.