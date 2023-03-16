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40 минут назад

Гладков рассказал о повреждении зданий в Белгороде после обстрела ВСУ

Российская Газетаиещё 2

В ночь на 16 марта над Белгородом вновь сработали системы ПВО. В городе зафиксированы повреждения фасадов жилых и административных зданий.

Губернатор сообщил о повреждении домов в Белгороде после обстрела
Фото: Пресс-служба губернатора Белгородской области/РИА НовостиПресс-служба губернатора Белгородской области/РИА Новости

- Постараемся как можно быстрее оказать максимальную помощь для того, чтобы жилые дома снова стали жилыми, - сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

В результате возросшей активности со стороны противника в последние дни в регионе повреждены 58 домов и 31 частный автомобиль. Все необходимое для устранения повреждений есть, работы уже начались, отметил губернатор.

Происшествия,Вячеслав Гладков,
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