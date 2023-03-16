Губернатор сообщил о повреждении домов в Белгороде после обстрела

В ночь на 16 марта над Белгородом вновь сработали системы ПВО. В городе зафиксированы повреждения фасадов жилых и административных зданий.

- Постараемся как можно быстрее оказать максимальную помощь для того, чтобы жилые дома снова стали жилыми, - сообщил глава региона Вячеслав Гладков .

В результате возросшей активности со стороны противника в последние дни в регионе повреждены 58 домов и 31 частный автомобиль. Все необходимое для устранения повреждений есть, работы уже начались, отметил губернатор.