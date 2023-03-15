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1 час назад

Мужчина насмерть забил педофила лосиными рогами

Lenta.ru

27-летний житель США из штата Миннесота насмерть забил пожилого преступника, якобы преследовавшего его дочь-дошкольницу. Об этом сообщает Fox News.

Мужчина насмерть забил педофила лосиными рогами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Леви Акстелл явился в полицейское отделение 8 марта и заявил, что он только что около 20 раз ударил лопатой, а потом добил лосиными рогами 77-летнего Лоуренса Скалли. Как рассказали полицейские, пришедший сдаваться мужчина был «покрыт кровью». Он расправился со Скалли, так как в 1979 году тот получил срок за развратные действия против шестилетней девочки, а после якобы продолжал следить за детьми.

Акстелл въехал во двор Скалли, забежал в дом, после чего, как показали свидетели, оттуда начали раздаваться крики. Убийца пояснил, что считал пожилого мужчину действующим педофилом, так как тот часто останавливался на своем автомобиле радом с местами, где находились дети и наблюдал за ними. Акстелл считал, что Скалли готовился совершить новое преступление.

Прибывшие в дом Скалли полицейские, обнаружили его погибшим от ударов тупым предметом по голове. На руках покойного также были зафиксированы травмы, что говорит о его попытках защититься от нападения.

В 2018 году Акстелл подал заявление на выдачу запретительного приказа против Скалли. Приказ был выдан судом, однако вскоре отозван. Шериф округа подтвердил, что перед убийством на Скалли поступило несколько заявлений о сексуальных домогательствах, однако проведенное расследование не нашло им подтверждений.

Леви Акстелл был арестован и обвинен в убийстве второй степени. Ему назначен залог в один миллион долларов (75,4 миллиона рублей). Известно, что в 2014 году мужчина задерживался за нарушение общественного порядка в нетрезвом виде, однако других преступлений не совершал.

Ранее сообщалось, что в Великобритании отправили за решетку педофила, у которого обнаружили тысячи фотографий обнаженных детей. Мужчина признался в производстве и хранении порнографических фотографий, насилии над ребенком и вуайеризме.

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