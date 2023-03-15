Родители школьников подрались возле школы Екатеринбурга

Согласно сообщениям очевидцев, женщина на белом автомобиле заблокировала выезд нескольким водителям во время парковки. Один из водителей решил обратиться к девушке, но та неожиданно выстрелила пенсионеру в лицо из газового баллончика, после чего несколько раз ударила мужчину. Водитель нанёс несколько ударов в ответ, после чего девушка позвонила мужу, который подоспел на место происшествия и тоже стал избивать пожилого водителя.