Родители школьников подрались возле школы Екатеринбурга

Родители школьников подрались возле образовательного учреждения из-за парковочного места в Екатеринбурге. Об этом сообщает E1.RU.
Согласно сообщениям очевидцев, женщина на белом автомобиле заблокировала выезд нескольким водителям во время парковки. Один из водителей решил обратиться к девушке, но та неожиданно выстрелила пенсионеру в лицо из газового баллончика, после чего несколько раз ударила мужчину. Водитель нанёс несколько ударов в ответ, после чего девушка позвонила мужу, который подоспел на место происшествия и тоже стал избивать пожилого водителя.
После потасовки пенсионера заставили сесть на заднее сиденье автомобиля, где мужчины продолжили словесный конфликт. По итогам разговора водители всё же разъехались. При этом обращаться в полицию никто из участников конфликта не стал.
Ранее московского школьника увезли в реанимацию после драки с одноклассником.