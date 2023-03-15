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25 минут назад

Родители школьников устроили драку из-за парковочных мест возле школы Екатеринбурга

Елена Прошина

Родители школьников подрались возле образовательного учреждения из-за парковочного места в Екатеринбурге. Об этом сообщает E1.RU.

Родители школьников подрались возле школы Екатеринбурга
Фото: ТАССТАСС

Согласно сообщениям очевидцев, женщина на белом автомобиле заблокировала выезд нескольким водителям во время парковки. Один из водителей решил обратиться к девушке, но та неожиданно выстрелила пенсионеру в лицо из газового баллончика, после чего несколько раз ударила мужчину. Водитель нанёс несколько ударов в ответ, после чего девушка позвонила мужу, который подоспел на место происшествия и тоже стал избивать пожилого водителя.

После потасовки пенсионера заставили сесть на заднее сиденье автомобиля, где мужчины продолжили словесный конфликт. По итогам разговора водители всё же разъехались. При этом обращаться в полицию никто из участников конфликта не стал.

Ранее московского школьника увезли в реанимацию после драки с одноклассником.

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