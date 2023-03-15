У обвиняемого в убийстве "колбасного короля" диагностировали шизофрению

Специалисты заключили, что во время совершения преступления Мавриди мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий. Однако врачи отметили, что у фигуранта дела диагностирована ранняя стадия шизофрении.

Несмотря на наличие временного психического расстройства бреда, эксперты пришли к выводу, что Мавриди в принудительном лечении не нуждается. Напомним, Мавриди обвиняют не только в удержании заложника и убийстве, но и в побеге из ИВС. После побега из изолятора в августе 2021 года и повторного задержания россиянин признал вину во всех инкриминируемых ему преступлениях.