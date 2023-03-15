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16 минут назад

У обвиняемого в убийстве "колбасного короля" диагностировали раннюю стадию шизофрении

Газета.Ru

Психолого-психиатрическая экспертиза признала вменяемым Александра Мавриди, обвиняемого в убийстве миллиардера и собственника "Мясной империи" Владимира Маругова. Об этом сообщает РЕН ТВ.

У обвиняемого в убийстве "колбасного короля" диагностировали шизофрению
Фото: Телеканал «ПроБизнес»/СК РоссииТелеканал «ПроБизнес»/СК России

Специалисты заключили, что во время совершения преступления Мавриди мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий. Однако врачи отметили, что у фигуранта дела диагностирована ранняя стадия шизофрении.

Несмотря на наличие временного психического расстройства бреда, эксперты пришли к выводу, что Мавриди в принудительном лечении не нуждается. Напомним, Мавриди обвиняют не только в удержании заложника и убийстве, но и в побеге из ИВС. После побега из изолятора в августе 2021 года и повторного задержания россиянин признал вину во всех инкриминируемых ему преступлениях.

Ранее в СК рассказали о методах конспирации одного из беглецов из истринского ИВС.

Происшествия,Александр Мавриди,Владимир Маругов,
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