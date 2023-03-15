Блогера-сыроеда, у которого умер ребенок, задержали в Сочи

Блогера, у которого из-за истощения умер ребенок, задержали в Сочи на десять суток за административное правонарушение. Об этом сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю , передает ТАСС.

По данным «Российской газеты», блогер задержан не в рамках уголовного дела о гибели ребенка, которое сейчас расследуют, а за попытку побега из полицейской машины после задержания.

Ранее в Сочи возбудили уголовное дело по факту смерти младенца от истощения. Ребенка долгое время не кормили, что привело к ухудшению его состояния здоровья. 8 марта младенцу стало настолько плохо, что его родители решили самостоятельно привезти его в больницу, но по пути в медучреждение он скончался. Тогда также указывалось, что речь идет о Лютом и его супруге Оксане, которые активно практикуют сыроедение и праноедение — питание энергией солнца.