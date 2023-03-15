В Екатеринбурге дети несколько дней просидели в квартире с трупами родителей

В Екатеринбурге двухлетний мальчик и девочка-младенец провели несколько дней с трупами родителей в запертой квартире. На многочисленные звонки соседей в МЧС или полицию никто из спецслужб так и не приехал. Об этом сообщает E1.RU.

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На непрекращающийся детский плач отреагировали соседи. Через дверь они узнали у детей о произошедшем и стали звонить в спецслужбы, но спустя несколько дней на вызов так никто и не приехал. Тогда соседи самостоятельно взломали дверь в квартиру. По словам очевидцев, оба ребёнка были в ужасном состоянии и страдали от обезвоживания.

Один из соседей считает, что из-за халатности екатеринбургских спецслужб дети могли погибнуть.

«Никто не едет, все боятся последствий. Я обратился к врачу бригады скорой, который приезжал по другому вызову, чтобы он осмотрел детей. Он тоже не захотел. Из-за ужасного равнодушия они чуть не погибли», – рассказал он.

В данный момент на месте происшествия работает полиция, дети находятся у родственников. Как сообщила пресс-секретарь регионального СКР Александр Шульга, на телах родителей нет следов телесных повреждений. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.