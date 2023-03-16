В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 75.75EUR 80.88
Войти в почту
27 минут назад

Появились кадры с найденными рядом с телами родителей российскими детьми

Lenta.ruиещё 6

В сети появились кадры, снятые в екатеринбургской квартире, где нашли двоих маленьких детей, находившихся с телами родителей больше трех дней. Соответствующее видео публикует Telegram-канал Ural Mash.

На кадрах видно, как соседи выламывают дверь и заходят в квартиру, после чего начинают ее осматривать. В одной из комнат они находят детей, а также тела двух взрослых. Один из очевидцев берет на руки маленького ребенка, затем кто-то спрашивает, едет ли скорая помощь.

О трагедии в российском городе сообщалось вечером в среду, 15 марта. Жильцы дома на Таганской улице услышали детский плач и вскрыли квартиру, которую арендовали их соседи, не дождавшись приезда спасателей и полиции. В помещении обнаружили мертвых мужчину и женщину, рядом с ними были их дети, которых увезли в больницу с признаками обезвоживания и истощения.

Известно, что изо рта умерших шла пена. Рядом с их телами нашли неизвестный порошок, который отправили на экспертизу. Впоследствии стало известно, что детей из Екатеринбурга удалось обнаружить благодаря протечке в квартире. Несовершеннолетние находились в квартире с телами родителей три с половиной дня.

Происшествия,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий