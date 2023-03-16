Появились кадры с найденными рядом с телами родителей российскими детьми

В сети появились кадры, снятые в екатеринбургской квартире, где нашли двоих маленьких детей, находившихся с телами родителей больше трех дней. Соответствующее видео публикует Telegram-канал Ural Mash.

На кадрах видно, как соседи выламывают дверь и заходят в квартиру, после чего начинают ее осматривать. В одной из комнат они находят детей, а также тела двух взрослых. Один из очевидцев берет на руки маленького ребенка, затем кто-то спрашивает, едет ли скорая помощь.

О трагедии в российском городе сообщалось вечером в среду, 15 марта. Жильцы дома на Таганской улице услышали детский плач и вскрыли квартиру, которую арендовали их соседи, не дождавшись приезда спасателей и полиции. В помещении обнаружили мертвых мужчину и женщину, рядом с ними были их дети, которых увезли в больницу с признаками обезвоживания и истощения.